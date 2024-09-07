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Промес дебютирует за «Юнайтед» 8 сентября

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гендиректор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану рассказал о предстоящем дебюте за команду экс-форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Завтра и 15-го Промес сможет выйти в стартовом составе? Мы пока не разговаривали про завтрашнюю игру, но вечером обсудим. Арно будет делать так, как лучше для команды и самого Квинси. Сколько минут он завтра сыграет, я не знаю, но все будет дозировано — главное, помочь игроку, никто не будет делать глупостей и не перегружать его. При этом уверен, что Квинси завтра сыграет, а дальше пойдет подготовка к первому официальному матчу», — приводит слова Чебану «РБ Спорт».

5 сентября «Юнайтед» объявил о переходе 32-летнего нидерландца. Чебану сообщил, что зарплата игрока составляет примерно 15 процентов годового бюджета клуба.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес

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