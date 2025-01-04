Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:40

Промес может получить разрешение на выезд из ОАЭ уже в феврале

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ» из источников в окружении нападающего «Дубай Юнайтед» Квинси Промеса, следующее слушание по его делу в суде ОАЭ должно состояться в конце января.

С высокой долей вероятности после этого заседания Промесу будет разрешено покидать территорию страны.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. После зимних сборов команды в прошлом сезоне его задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Футболист на родине проходит обвиняемым по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

10
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»
В отношении Эйдельман возбудили новое дело о реабилитации нацизма
В Подмосковье мужчина до смерти избил скалкой 18-летнюю каратистку
Маск высказался о схватке якутского штурмовика ВС РФ с военным ВСУ
Опубликован производственный календарь на 2025 год
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
Материалы сюжета Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Соболев поделился фото с Промесом: «Брат»
Экс-президент ОКР Жуков считает Промеса настоящим спартаковцем
Квинси Промес опубликовал пост, посвященный «Спартаку»
«Родина Медиа» ведет переговоры об участии Промеса в Суперкубке МФЛ
Абаскаль сходил на футбол с Промесом, а потом посетил игру команды голландца в ОАЭ
Гендиректор дубайского «Юнайтед»: «Обязательно сделаем все, чтобы сыграть со «Спартаком»
Сегодня
Вчера
Неделя