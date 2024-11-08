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Сегодня, 18:07

Промес забил три гола в трех матчах за «Дубай Юнайтед»

Руслан Минаев
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Нападающий «Дубай Юнайтед» забил три гола в трех матчах за клуб. Нидерландский форвард отличился в ворота «Дибба» (1:3) в матче 6-го тура чемпионата ОАЭ.

«Дубай Юнайтед» с 8 очками занимает 4-е место в таблице чемпионата. Промес в сентябре подписал однолетний контракт с клубом.

4 ноября стало известно, что слушания в Апелляционном суде Амстердама по обеим апелляциям бывшего нападающего «Спартака» отложены на неопределенный срок в связи с необходимостью заслушать показания свидетелей.

Квинси Промес

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