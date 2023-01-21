«Пумас» расторг контракт с Дани Алвесом

«Пумас» расторг контракт с защитником Дани Алвесом после задержания по делу о сексуальных домогательствах.

Бразилец в июне 2022 года перебрался в мексиканский клуб из «Барселоны». Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.

Теперь футболист должен дать показания в суде, где ему изберут меру пресечения. По его словам, он был в ночном клубе, однако все обвинения он отверг. Он заявил, что это является попыткой навредить ему и его близким.

39-летний Алвес был приговорен к временному содержанию в тюрьме без права освобождения через залог.