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Сегодня, 02:03

«Пумас» расторг контракт с Дани Алвесом

Евгений Козинов
Корреспондент
Дани Алвес.
Фото Global Look Press
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«Пумас» расторг контракт с защитником Дани Алвесом после задержания по делу о сексуальных домогательствах.

Бразилец в июне 2022 года перебрался в мексиканский клуб из «Барселоны». Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.

Теперь футболист должен дать показания в суде, где ему изберут меру пресечения. По его словам, он был в ночном клубе, однако все обвинения он отверг. Он заявил, что это является попыткой навредить ему и его близким.

39-летний Алвес был приговорен к временному содержанию в тюрьме без права освобождения через залог.

Дани Алвес. Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес

Дани Алвес
Футбол
ФК УНАМ Пумас
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