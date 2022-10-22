«Ференцварош» Черчесова на выезде обыграл «Пушкаш Академи»

«Ференцварош» на выезде обыграл «Пушкаш Академи» в матче 12-го тура чемпионата Венгрии. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Команда Станислава Черчесова лидирует в турнирной таблице, имея на счету 24 очка. Следующий матч «Ференцварош» проведет против «Залаэгерсега» 30 октября.

«Пушкаш Академи» находится на третьей позиции в чемпионате Венгрии (20 очков).