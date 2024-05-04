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Сегодня, 15:08

Пьянич объявил о завершении карьеры в сборной Боснии и Герцеговины

Алина Савинова
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Полузащитник эмиратского клуба «Аль-Шараджа» Мираль Пьянич принял решение о завершении карьеры в сборной Боснии и Герцеговины.

Футболист выступал за Боснию и Герцеговину на протяжении 16 лет. Всего на его счету 115 матчей, в которых он забил 17 голов.

«Это, конечно, одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать, но я с огромной гордостью и истинным удовлетворением говорю — достаточно. Я испытал столько радости, съездил на чемпионат мира — это была мечта, которая стала реальностью. Я всегда носил форму своей страны с любовью и гордостью, играл за свой народ, за наших верных фанатов по всему миру», — написал Пьянич в своих соцсетях.

Пьянич занимает второе место в истории по количеству проведенных матчей за национальную команду. Лидером по этому показателю является Эдин Джеко (134).

34-летний боснийский футболист за свою карьеру играл в таких клубах, как «Мец», «Олимпик», «Рома», «Ювентус», «Барселона» и «Бешикташ». В 2022-м он подписал контракт с «Шарджей» до лета 2024 года.

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