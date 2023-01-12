Пьянич заявил, что на Ближнем Востоке не так просто играть

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич, сейчас выступающий за «Аль-Шарджа» из ОАЭ, оценил решение форварда Криштиану Роналду перейти в саудовский «Аль-Наср».

«Роналду теперь играет за «Аль-Наср», а это амбициозный клуб. Ближний Восток в будущем займет первые роли в мировом футболе: некоторые лиги уже предлагают множество интересных проектов, но пока остается огромный потенциал. Здесь не так легко играть, как думают люди. Так что выбор Криштиану я могу понять. Наверное, в стране станут иначе относиться к спорту после приезда такого большого мастера», — приводит слова Пьянича Tuttosport.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт до лета 2025 года с зарплатой 200 миллионов евро в год.

22 ноября форвард покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В нем игрок раскритиковал главного тренера Эрика тен Хага и руководство клуба.