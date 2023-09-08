«Пюник» может сняться с чемпионата Армении, несмотря на лидерство в турнирной таблице

«Пюник» может сняться с текущего розыгрыша чемпионата Армении, сообщает Novostink.

Как сообщает источник, руководство Федерации футбола Армении с 8 сентября в одностороннем порядке расторгает с «Пюником» договор на использование стадиона в городе Абовян, на котором выступает клуб. Кроме того, клубу отказались предоставить резервный стадион в Армавире.

В связи с этим «Пюник» может сняться с чемпионата Армении. После 6 туров команда с 14 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата страны.

«Пюник» 15 раз в своей истории становился чемпионом Армении, 4 раза завоевывал серебряные медали и дважды становился третьим.