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Сегодня, 20:36

Радамель Фалькао может стать игроком колумбийского «Мильонариоса»

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Нападающий Радамель Фалькао в ближайшее время может перейти в колумбийский «Мильонариос», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

38-летний форвард предпочитает вернуться на родину, несмотря на предложения от зарубежных клубов. В настоящее время футболист ведет переговоры с руководством «Мильонариоса».

В сезоне-2023/24 Фалькао выступал за «Райо Вальекано». На его счету 26 сыгранных встреч за испанскую команду во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Рыночная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.

Радамель Фалькао
Футбол
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