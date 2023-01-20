«Расинг» из Авельянеды победил «Боку Хуниорс» в матче за Суперкубок Аргентины

«Расинг» из Авельянеды со счетом 2:1 победил «Боку Хуниорс» в матче за Суперкубок Аргентины.

Встреча между аргентинскими командами проходила ОАЭ.

«Расинг» завоевал Суперкубок Аргентины впервые в истории. «Бока Хуниорс» завоевывал данный трофей также один раз — в 2018 году.

Матч за Суперкубок Аргентины был проведен впервые после трехлетнего перерыва. В 2020 и 2021 годах турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.