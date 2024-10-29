Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:25

Рианчо — о Родри: «Он был ключевым игроком в успехе «Манчестер Сити» и сборной Испании»

Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на вручение «Золотого мяча» полузащитнику «Манчестер Сити» Родри по итогам сезона-2023/24.

«Родри был ключевым игроком в успехе «Манчестер Сити» и сборной Испании. Его поведение на поле всегда было превосходным. Считаю, что он справедливо победил. Почему на церемонии не было никого из «Реала»? Возможно, у них есть свои причины, но я их не разделяю», — сказал Рианчо «СЭ».

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира. Также полузащитник стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.

Александр Абустин

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Сборная Испании по футболу
ФК Манчестер Сити
Рауль Рианчо

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Чимаев победил Уиттакера в первом раунде со-главного боя UFC 308
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
Генерал ВСУ признал обрушение украинского фронта
Глава World Athletics Коу не хочет допускать россиян даже в нейтральном статусе
Украинский пленный рассказал о заградотрядах ВСУ в Курской области
В России хотят освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц
Материалы сюжета «Золотой мяч» 2024: все номинанты на награды лучшим в сезоне
Газзаев — о «Золотом мяче»: «До сих пор считаю, что Винисиус больше заслуживал награду»
Мостовой отреагировал на отсутствие Месси и Роналду в списке номинантов на «Золотой мяч»
Винисиус сам виноват, что остался без «Золотого мяча». Его поведение не вписывается в критерии награды
Мостовой — о реакции Винисиуса на вручение «Золотого мяча» Родри: «Не думаю, что у него получится взять эту награду 10 раз»
«Великий праздник испанского футбола!» Как СМИ реагируют на итоги «Золотого мяча»
Мостовой — об итогах голосования за «Золотой мяч»: «Это мог быть политический шаг. Для меня Винисиус был лучшим»
Сегодня
Вчера
Неделя