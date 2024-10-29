Рианчо — о Родри: «Он был ключевым игроком в успехе «Манчестер Сити» и сборной Испании»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на вручение «Золотого мяча» полузащитнику «Манчестер Сити» Родри по итогам сезона-2023/24.

«Родри был ключевым игроком в успехе «Манчестер Сити» и сборной Испании. Его поведение на поле всегда было превосходным. Считаю, что он справедливо победил. Почему на церемонии не было никого из «Реала»? Возможно, у них есть свои причины, но я их не разделяю», — сказал Рианчо «СЭ».

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира. Также полузащитник стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.

Александр Абустин