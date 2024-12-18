«Реал» сыграет с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка 2024 18 декабря

«Реал» Мадрид сыграет с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка 2024 в среду, 18 декабря. Матч пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал» — «Пачука» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игры не запланировано. Трансляции ведутся бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

Мексиканский клуб начал свой путь с четвертьфинала турнира. По сетке «Пачука» прошла бразильский «Ботафого» (3:0) и египетский «Аль-Ахли» (0:0, 6:5П). Сливочные стартуют в Катаре с финала.

В Межконтинентальном кубке принимают участие победители клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпион страны-хозяйки.