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Сегодня, 10:30

«Реал» — «Пачука»: время начала и онлайн-трансляция финала Межконтинентального кубка

«Реал» сыграет с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка 2024 18 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (ФК «Реал»).
Фото Reuters
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«Реал» Мадрид сыграет с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка 2024 в среду, 18 декабря. Матч пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал» — «Пачука» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игры не запланировано. Трансляции ведутся бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

Мексиканский клуб начал свой путь с четвертьфинала турнира. По сетке «Пачука» прошла бразильский «Ботафого» (3:0) и египетский «Аль-Ахли» (0:0, 6:5П). Сливочные стартуют в Катаре с финала.

В Межконтинентальном кубке принимают участие победители клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпион страны-хозяйки.

Футбол
ФК Пачука
ФК Реал
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