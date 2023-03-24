«Реал», «ПСЖ» и «Ливерпуль» претендуют на защитника «Бенфики» Силву

Сегодня, 11:40
Защитник «Бенфики» Антониу Силва может перебраться в один из европейских топ-клубов, сообщает A Bola.
По информации источника, на 19-летнего португальца претендуют «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия». При этом «Бенфика» готова отпустить защитника, только если будет активирована опция выкупа в размере 100 миллионов евро.
Силва дебютировал за основную команду «Бенфики» летом прошлого года. С того момента он провел 34 матча за «орлов», отметившись четырьмя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.