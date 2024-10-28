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Сегодня, 20:22

Relevo: Винисиус планировал отпраздновать победу на «Золотом мяче» в ресторане в центре Парижа

Алина Савинова
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заранее начал подготовку к вечеринке после церемонии вручения «Золотого мяча» 2024 года, сообщает Relevo.

Как отмечает источник, 24-летний футболист забронировал ресторан в центре Парижа для 20 человек, включая главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти, а также подготовил праздничный костюм с аксессуарами.

Однако гости вряд ли посетят запланированное мероприятие. Ранее сообщалось, что вся делегация «Реала» отменила рейс во Францию на церемонию награждения «Золотого мяча» после распространившихся новостей о новом, что награду должен выиграть полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор, полузащитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; Родри и&nbsp;главный тренер &laquo;Байера&raquo; Хаби Алонсо. Расклады по «Золотому мячу». Винисиус, Родри, Хаби Алонсо, Анчеллотти: все номинации и фавориты на победу

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в понедельник, 28 октября. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал

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