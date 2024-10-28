Relevo: Винисиус планировал отпраздновать победу на «Золотом мяче» в ресторане в центре Парижа

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заранее начал подготовку к вечеринке после церемонии вручения «Золотого мяча» 2024 года, сообщает Relevo.

Как отмечает источник, 24-летний футболист забронировал ресторан в центре Парижа для 20 человек, включая главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти, а также подготовил праздничный костюм с аксессуарами.

Однако гости вряд ли посетят запланированное мероприятие. Ранее сообщалось, что вся делегация «Реала» отменила рейс во Францию на церемонию награждения «Золотого мяча» после распространившихся новостей о новом, что награду должен выиграть полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в понедельник, 28 октября. Начало — в 21.00 по московскому времени.