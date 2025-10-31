Рэмзи пообещал 20 тысяч долларов за информацию о его пропавшей собаке

Полузащитник «Пумас» Аарон Рэмзи объявил о вознаграждении в размере 20 тысяч долларов за информацию о его пропавшей собаке.

Об этом футболист написал в соцсети. Собака 34-летнего валлийца пропала 9 октября.

Рэмзи выступает за «Пумас» с июня 2025 года. В этом сезоне на его счету 6 матчей, в которых он отметился 1 голом. Ранее футболист играл в «Кардифф Сити», «Ницце», «Ювентусе», «Рейнджерс», «Арсенале» и «Ноттингем Форест».