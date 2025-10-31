Видео
31 октября, 12:52

Рэмзи пообещал 20 тысяч долларов за информацию о его пропавшей собаке

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Пумас» Аарон Рэмзи объявил о вознаграждении в размере 20 тысяч долларов за информацию о его пропавшей собаке.

Об этом футболист написал в соцсети. Собака 34-летнего валлийца пропала 9 октября.

Рэмзи выступает за «Пумас» с июня 2025 года. В этом сезоне на его счету 6 матчей, в которых он отметился 1 голом. Ранее футболист играл в «Кардифф Сити», «Ницце», «Ювентусе», «Рейнджерс», «Арсенале» и «Ноттингем Форест».



  • Алоизий Могарыч

    Если у человека пропадает собака, значит он стоеросовый мудак. Всем понятно?

    31.10.2025

    Аарон Рэмзи
    Футбол
    ФК УНАМ Пумас
