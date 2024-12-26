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Гойкович: «В Израиле отличная атмосфера, на стадион приходят по 30 тысяч зрителей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Маккаби» Ренато Гойкович рассказал, насколько популярен футбол в Израиле.

«В Израиле отличная атмосфера, на стадион приходят по 30 тысяч зрителей. В стране очень сильно любят футбол. Здесь отличная погода, много русских. У нас не так много болельщиков, на стадион приходит примерно тысяча человек, но когда играли с «Маккаби» (Хайфа), наш стадион был битком, потому что гостевых фанатов приехало еще 10 тысяч. В России стадионы более пустые, разве что на кубковых матчах другая атмосфера», — цитирует «РБ Спорт» Гойковича.

Гойкович выступал за «Оренбург» с 2020 по 2024 год, после чего покинул клуб в статусе свободного агента.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Оренбург
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