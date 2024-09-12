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Сегодня, 04:36

Ренату Санчеш пропустит 2-3 недели из-за травмы на тренировке

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Бенфики» Ренату Санчеш во вторник получил травму на тренировке и пропустит от двух до трех недель, сообщает Record. Он покинул тренировку спустя 15 минут после начала.

27-летний португалец не сможет принять участие в матчах чемпионата Португалии против «Санта-Клары» и «Боавишты», а также не выйдет на поле в игре против «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов.

Также под угрозой его участие в матчах против «Жил Висенте» и мадридского «Атлетико».

Санчеш вернулся в «Бенфику» этим летом, перейдя на правах аренды из «ПСЖ». «Бенфике» придется выплатить парижскому клубу арендную плату, если полузащитник будет участвовать в 60 процентах официальных матчей в этом сезоне.

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