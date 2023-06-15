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Сегодня, 20:36

«Рейнджерс» подписал нападающего «Аталанты» Ламмерса

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рейнджерс» объявил о подписании нападающего «Аталанты» Сэма Ламмерса.

«Футбольный клуб «Рейнджерс» рад объявить о подписании Ламмерса из «Аталанты» с условием получения международного разрешения на четырехлетнюю сделку», — говорится в заявлении клуба.

Будучи воспитанником академии ПСВ, Ламмерс перешел в «Аталанту» в 2020 году, после чего отправлялся в аренду в «Айнтрахт», «Эмполи» и «Сампдорию».

В сезоне-2022/23 26-летний футболист сыграл в серии А 34 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Источник: ФК Рейнджерс
Футбол
ФК Аталанта
ФК Рейнджерс
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