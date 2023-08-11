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Сегодня, 11:19

Луческу о дебюте Оздоева за ПАОК: «Для него это был риск, но он показал свои качества»

Руслан Минаев
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Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу прокомментировал дебют полузащитника Магомеда Оздоева.

Россиянин вышел на поле на 79-й минуте в матче квалификации Лиги конференций с «Хайдуком» (0:0).

«Для Оздоева это был риск. Я не знал, сможет ли найти взаимопонимание с партнерами. Он не знает их в достаточной степени. Для меня это первый раз в карьере, когда я использую игрока, который пришел в команду три дня назад. Я знаю его способности. Это был риск, но он показал свои качества», — цитирует Луческу издание Metrosport.

ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Он подписал с греческим клубом контракт до 2025 года.

Магомед Оздоев
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ФК ПАОК
ФК Хайдук
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