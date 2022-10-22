Рауль Рианчо: «Хотелось бы посмотреть на Черчесова в ла лиге»

Сегодня, 17:43
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что Станислав Черчесов мог бы возглавить испанский клуб.
«В ла лиге сильная конкуренция великих тренеров. Если Станислав Черчесов будет и дальше показывать такие результаты с «Ференцварошем» в Лиге Европы, то почему бы ему не попробовать свои силы и в каком-нибудь испанском клубе. Может вмешаться политика, но хотелось бы посмотреть на Черчесова в ла лиге. Мне запомнился его образ генерала на чемпионате мира 2018. Пусть покажет, какой он командир в испанском клубе», — цитирует Sport24 Рианчо.
Черчесов является главным тренером «Ференцвароша». Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования