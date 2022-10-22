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Сегодня, 17:43

Рауль Рианчо: «Хотелось бы посмотреть на Черчесова в ла лиге»

Мария Гусева

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что Станислав Черчесов мог бы возглавить испанский клуб.

«В ла лиге сильная конкуренция великих тренеров. Если Станислав Черчесов будет и дальше показывать такие результаты с «Ференцварошем» в Лиге Европы, то почему бы ему не попробовать свои силы и в каком-нибудь испанском клубе. Может вмешаться политика, но хотелось бы посмотреть на Черчесова в ла лиге. Мне запомнился его образ генерала на чемпионате мира 2018. Пусть покажет, какой он командир в испанском клубе», — цитирует Sport24 Рианчо.

Черчесов является главным тренером «Ференцвароша». Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-22-riancho-khotelosby-posmotret-na-cherchesova-v-la-lige-pust-pokazhet-kakoy-on-komandir-v-ispanskom-klube

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

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Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
Рауль Рианчо
0
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