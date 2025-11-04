Риера сконцентрирован на игре «Целе» в Лиге конференций, несмотря на слухи о «Спартаке»

В агентстве Niagara Sports, представляющем интересы тренера «Целе» Альберта Риеры, ответили на вопрос «СЭ» о возможном назначении специалиста в «Спартак».

«Мы не знаем, что произойдет. Посмотрим в ближайшие несколько дней. Пока можно сказать лишь то, что у Альберта в контракте нет опции выкупа. Риера сконцентрирован только на игре «Целе», которая пройдет в четверг», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Ранее издание Maxbet Sports сообщало, что Риера подписал предварительный контракт с «Црвеной Звездой», однако, по информации Legalbet, это не так.

Риера работает в «Целе» с лета 2024 года. После 14 туров команда с 35 очками лидирует в чемпионате Словении. Также «Целе» одержал 2 победы в 2 матчах общего этапа Лиги конференций и занимает третье место в таблице.

Ранее испанец тренировал «Бордо» и словенскую «Олимпию».