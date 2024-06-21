Роба Пейджа уволили с поста главного тренера сборной Уэльса

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж покинул свой пост, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Уэльса.

49-летний валлиец возглавлял национальную команду с 2020 года. Под его руководством сборная провела 45 матчей, одержала 15 побед, 15 раз сыграла вничью и уступила в 15 играх.

В июне сборная Уэльса провела 2 товарищеских матча, в которых сыграла вничью с Гибралтаром (0:0) и разгромно проиграла Словакии (0:4). Ранее команда не вышла на Евро-2024, уступив в стыковых матчах Польше (0:0, пенальти 4:5).