Роберто Мартинес может стать главным тренером сборной Мексики

Новым главным тренером сборной Мексики может стать Роберто Мартинес. Как сообщает HLN, он является основным кандидатом на замену Херардо Мартино.

Однако конкретного предложения испанскому специалисту пока не сделано. Мексиканская федерация футбола составляет шорт-лист, в котором Мартинес займет первое место.

1 декабря Роберто Мартинес после того, как бельгийцы не смогли выйти в плей-офф ЧМ-2022, объявил о том, что покидает пост главного тренера команды. Также поступил и Мартино, который не смог выйти в плей-офф с мексиканцами.