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Сегодня, 22:13

Роберто Мартинес может возглавить сборную Португалии

Виталий Косик
Корреспондент
Роберто Мартинес.
Фото Global Look Press
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Новым главным тренером сборной Португалии может стать Роберто Мартинес, сообщает The Telegraph.

Испанский специалист работал в сборной Бельгии с 2016 по 2022 год. На ЧМ-2018 его команда заняла третье место. На мировом первенстве в Катаре бельгийцы не смогли выйти в плей-офф турнира, после этого Мартинес объявил о том, что покидает пост главного тренера команды.

Последним тренером сборной Португалии был Фернанду Сантуш, который покинул команду после поражения в четвертьфинале ЧМ-2022 от Марокко (0:1). Также сообщалось, что португальцев может возглавить тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

Сборная Португалии занимает 9-е место в рейтинге ФИФА.

Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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