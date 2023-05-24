Родальега стал жертвой расизма на матче Южноамериканского кубка

Нападающий «Санта-Фе» Уго Родальега пострадал от расизма во время матча Южноамериканского кубка против «Химнасия и Эсгрима».

37-летний колумбиец после игры рассказал, что чувствует: «Обидно, что люди не учатся вести себя и уважать ближнего. Очень болезненный момент».

Колумбийский форвард, поигравший в Англии и Турции, вышел на поле в стартовом составе и был заменен в концовке встречи. В конце первого тайма на поле возникла потасовка, в результате которой арбитр показал четыре красные карточки.