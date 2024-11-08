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Сегодня, 20:25

Родри обошел Винисиуса на 41 балл в голосовании за «Золотой мяч» — 1170 против 1129 очков

Руслан Минаев
Родри.
Фото AFP
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри обошел нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора на 41 очко в голосовании за «Золотой мяч», сообщает L'Equipe.

Испанец набрал 1170 очков, бразилец — 1129.

Полузащитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; Родри может продолжить карьеру в &laquo;Реале&raquo;. Родри может стать одноклубником Винисиуса. «Реал» нацелился на обладателя «Золотого мяча»

Винисиус, как и вся делегация «Реала», не приехал на церемонию вручения награды, которая прошла 28 октября в Париже в театре «Шатле».

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира.

Винисиус Жуниор
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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