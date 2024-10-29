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Сегодня, 01:39

Родри о своем «Золотом мяче»: «Это победа испанского футбола»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри на церемонии вручения «Золотого мяча».
Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри поделился эмоциями от получения «Золотого мяча».

Хавбек был признан лучшим футболистом мира по итогам сезона-2023/24.

«Однажды я сказал отцу: «Стоп, я ухожу из футбола, моей мечте конец». Но он ответил мне: «Нет, продолжай, давай попробуем до конца». Сегодня я здесь и горжусь этим моментом. Я должен сказать отцу: «Спасибо».
Сегодняшняя победа — не для меня, а для всего испанского футбола. Столько игроков заслуживали эту награду, но не выиграли ее: Иньеста, Хави, Касильяс, Бускетс и многие другие. Все это — для испанского футбола и полузащитников. Сегодня многие друзья сказали мне, что футбол победил, потому что подсветилось столько полузащитников. Они ведут свою работу незаметно, а сегодня вышли на свет», — приводит AS слова Родри.

Родри стал третьим испанцем в истории, получившим «Золотой мяч». До него обладателем награды дважды становился бывший нападающий «Реала» Альфредо Ди Стефано (1957, 1959) и один раз — экс-полузащитник «Барселоны» Луис Суарес (1960).

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Манчестер Сити

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