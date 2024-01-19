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Сегодня, 20:19

Родри признан лучшим полузащитником 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес признан лучшим полузащитником 2023 года по версии Globe Soccer Awards. Вратарь английской команды Эдерсон получил награду лучшего голкипера.

Помимо Родри на награду претендовали Джуд Беллингем («Реал»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»), Педри («Барселона») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Конкурентами Эдерсона в борьбе за эту награду были Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Тибо Куртуа («Реал»), Мик Меньян («Милан), Андре Онана («Манчестер Юнайтед») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Победители в различных номинациях от Globe Soccer Awards определяются путем голосования. Эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов.

Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
ФК Манчестер Сити
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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