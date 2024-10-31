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Сегодня, 08:25

Родри рассказал, что Карвахаль первым поздравил его после вручения «Золотого мяча»

Руслан Минаев
Родри, Хвича Кварацхелия и Дани Карвахаль.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, что защитник «Реала» Даниэль Карвахаль первым позвонил ему после вручения «Золотого мяча».

«Когда я покинул церемонию награждения, первый звонок, который я получил был от Дани Карвахаля. Он поздравил меня. Дани тоже заслужил получить «Золотой мяч». Мы с ним очень близки, особенно сейчас, когда у нас обоих травмы крестообразных связок», — цитирует Родри Movistar.

Родри&nbsp;&mdash; обладатель &laquo;Золотого мяча&quot;-2024. Родри высмеял Винисиуса, когда отмечал «Золотой мяч». Видео выложил «Манчестер Сити» и тут же удалил

28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал Родри, опередивший в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Четвертое место занял Карвахаль. Ни один представитель «Реала» не явился на церемонию.

Даниэль Карвахаль
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
ФК Манчестер Сити
ФК Реал

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