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Сегодня, 11:30

Родри удивился словам Роналду про невручение Винисиусу «Золотого мяча»

Алина Савинова
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри отреагировал на слова португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду о том, что обладателем «Золотого мяча» — 2024 должен был стать вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

«Это сюрприз, честно говоря, потому что он лучше всех знает, как работает эта награда и как выбирается победитель. В этом году проголосовавшие журналисты решили, что я должен получить этот приз. Эти же журналисты, вероятно, в какой-то момент голосовали за него, и я думаю, что он тогда с ними согласился», — цитирует Родри As.

Родри на 41 балл обошел Винисиуса в голосовании за «Золотой мяч». Церемония награждения состоялась 28 октября в Париже. Игроки и представители «Реала» не появились на мероприятии из-за невручения награды Винисиусу.

На премии Globe Soccer Awards, состоявшейся 27 декабря в Дубае, вингер «сливочных» стал победителем двух номинаций — он был признан лучшим футболистом и нападающим 2024 года.

Источник: As
Винисиус Жуниор
Криштиану Роналду
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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