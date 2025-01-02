Родри удивился словам Роналду про невручение Винисиусу «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри отреагировал на слова португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду о том, что обладателем «Золотого мяча» — 2024 должен был стать вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

«Это сюрприз, честно говоря, потому что он лучше всех знает, как работает эта награда и как выбирается победитель. В этом году проголосовавшие журналисты решили, что я должен получить этот приз. Эти же журналисты, вероятно, в какой-то момент голосовали за него, и я думаю, что он тогда с ними согласился», — цитирует Родри As.

Родри на 41 балл обошел Винисиуса в голосовании за «Золотой мяч». Церемония награждения состоялась 28 октября в Париже. Игроки и представители «Реала» не появились на мероприятии из-за невручения награды Винисиусу.

На премии Globe Soccer Awards, состоявшейся 27 декабря в Дубае, вингер «сливочных» стал победителем двух номинаций — он был признан лучшим футболистом и нападающим 2024 года.