Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 08:11

Роджер Шмидт покинул пост главного тренера «Бенфики»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Бенфики» Руй Кошта сообщил об отставке Роджера Шмидта с поста главного тренера команды.

«Роджер Шмидт больше не главный тренер «Бенфики», подтверждаю это. Я хотел бы поблагодарить его за все усилия и работу, которую он провел в нашем клубе. Мы решили, что пришло время сменить тренера. Сейчас мы уже смотрим в будущее и работаем над приглашением нового тренера, о котором все узнают в ближайшем будущем», — приводит слова Кошты Record.

По информации Record, фаворитом на освободившийся пост является Бруну Лаже, который уже тренировал «орлов» с 2019 по 2020 годы.

Шмидт возглавлял «Бенфику» с лета 2022 года. Под его руководством лиссабонцы стали чемпионами Португалии в сезоне-2022/23 и выиграли Суперкубок страны в 2023 году.

Руй Кошта
Футбол
ФК Бенфика
Роджер Шмидт
Обсудить
Читайте также
В Казани прошло шоу Алины Загитовой
В США сообщили о гибели нападающего «Коламбуса» Годро и его брата
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя