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Сегодня, 02:40

Орещук: «Российским футболистам пора спускаться с небес на землю: в Европе не предложат финансовые условия как дома»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Роман Орещук прокомментировал переход российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Самое интересное, что он пополнил состав «Сьона», который только вернулся в элитный дивизион. Причём хавбек будет получать в два раза меньше, чем мог в «Локомотиве», если бы принял даже первое предложение железнодорожников о продлении соглашения. Просто был уверен, что останется в РПЛ на хороших условиях или отправится в иностранное первенство на более выгодные. В итоге на флажке, перед самым закрытием окна пришлось соглашаться на предложение «Сьона», чтобы не оставаться без работы до января. Это форс-мажор.

Пусть Антон попробует свои силы в Швейцарии. Уровень местной Суперлиги уступает РПЛ, но все равно достаточно высок. Тот же Чалов еще в 2022-м выступал за «Базель». Теперь по его стопам отправился Миранчук. Посмотрим, получится ли у него. Нашим футболистам пора спускаться с небес на землю и понимать: в Европе тебе не предложат финансовые условия как дома. Никогда. Зато там другой уровень жизни», — цитирует RT Орещука.

Источник: RT
Антон Миранчук
Роман Орещук
Футбол
ФК Сьон

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