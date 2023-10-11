Роман Пилипчук возглавил «Шериф»

Экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук стал новым главным тренером «Шерифа», сообщается на официальном сайте клуба.

Последним местом работы Пилипчука был словенский «Целе», который он покинул летом. До этого 56-летний специалист возглавлял «Долгопрудный», «Спартак-2» и минское «Динамо». Кроме того, он входил в тренерский штаб основной команды «Спартака», «Ахмата», московского «Динамо», «Балтики», «Шинника», «Зари» и «Кривбасса».

«Шериф» с 19 очками идет на 2-м месте в чемпионате Молдавии после 8 туров.