Ромеро прокомментировал то, что Месси назвал его лучшим защитником мира

Игрок «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро отреагировал на слова нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который назвал его лучшим защитником мира.

«Это было неожиданно. Никогда не забуду слова Месси. Я всегда пытаюсь максимально использовать шанс, который мне дает главный тренер. Партнеры тепло принимают меня в сборной, и я отвечаю им взаимностью. Очень рад и благодарен за это», — цитирует Кристиана Mundo Deportivo.

В 2022 году «Тоттенхэм» выкупил Ромеро у «Аталанты» и подписал с игроком контракт до 2027 года. Всего за «шпоры» 25-летний защитник провел 68 матчей, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. За сборную Аргентины он принял участие в 23 играх и забил 2 гола.