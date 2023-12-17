Роналдиньо признан лучшим футболистом 2000-х по версии FourFourTwo

Чемпион мира Роналдиньо возглавил рейтинг лучших футболистов 2000-х годов по версии издания FourFourTwo.

На втором месте в топ лучших игроков мира 2000-х находится экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри, на третьем — бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Роналдо. Всего в список вошло 32 игрока.

Ранее Зидан признан лучшим футболистом 1990-х по версии FourFourTwo.

Топ-10 лучших футболистов 2000-х:

1. Роналдиньо (Бразилия)

2. Тьерри Анри (Франция)

3. Роналдо (Бразилия)

4. Лионель Месси (Аргентина)

5. Криштиану Роналду (Португалия)

6. Зинедин Зидан (Франция)

7. Хави (Испания)

8. Андрес Иньеста (Испания)

9. Луиш Фигу (Португалия)

10. Андреа Пирло (Италия).