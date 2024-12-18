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Сегодня, 12:06

Роналдо назвал Винисиуса одним из самых ценных игроков современности

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что форвард «Реала» Винисиус Жуниор, как никто другой, заслуживает звания лучшего футболиста 2024 года по версии ФИФА.

«Прошло 16 лет с тех пор, как трофей лучшего игрока мира последний раз приезжал в Бразилию. Теперь он заслуженно находится в руках Вини и значит гораздо больше, чем его решающая роль в матчах и выдающиеся показатели в сезоне-2023/24. Его таланта было бы достаточно для получения награды, но его сила выходит далеко за пределы поля. Мы говорим об одном из самых ценных игроков современности, который с немыслимой частотой становится жертвой расизма на телевидении», — написал Роналдо в своих соцсетях.

Он также назвал 24-летнего футболиста символом стойкости и сопротивления.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор. «Я из маленького города, где царили бедность и преступность». Винисиус — лучший игрок года по версии ФИФА

В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач. Вместе с мадридцами форвард стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

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Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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