Роналду хочет видеть в «Аль-Насре» защитника Пепе

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду заинтересован в том, чтобы клуб приобрел у «Порту» защитника Пепе.

По информации Marca, 37-летний португалец обсуждал с руководством клуба подписание своего друга и соотечественника. В «Аль-Насре» согласились с предложением Роналду, поэтому попытаются приобрести игрока.

Роналду и Пепе вместе выступали за «Реал», а также вместе играли за сборную Португалии.

3 января «Аль-Наср» презентовал Роналду на домашнем стадионе «Мрсул-парк» в Эр-Рияде вместимостью 25 тысяч человек. Португалец подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2025 года.