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Сегодня, 10:12

Роналду избежал наказания за непристойный жест фанатам

Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не понесет наказания за непристойный жест, показанный фанатам после матча с «Аль-Хилялем» (0:2). Об этом сообщается в заявлении Дисциплинарного и этического комитета Футбольной ассоциации Саудовской Аравии.

Организация изучила инцидент и вынесла свой вердикт — никаких дальнейших наказаний Роналду не требуется. Единственный штраф, вынесенный комитетом по итогам матча — это штраф в размере 15 000 риалов, который не подлежит обжалованию, из-за позднего выхода игроков «Аль-Насра» на поле в начале второго тайма. Роналду избежал наказания, поскольку была просмотрена только официальная трансляция матча, а не видео, размещенные в социальных сетях.

Португальский форвард после матча 25-го тура чемпионата страны против «Аль-Хиляля» схватил себя за пах в ответ на выкрики имени Лионеля Месси с трибун.

«Аль-Наср» потерпел третье поражение в сезоне и идет на 2-й строчке в турнирной таблице, набрав 53 очка.

Криштиану Роналду. В Саудовской Аравии хотят добиться ареста и депортации Роналду за непристойный жест

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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