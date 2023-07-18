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Сегодня, 04:21

Роналду: «Лига Саудовской Аравии лучше, чем МЛС»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнил чемпионат Саудовской Аравии и МЛС.

«Саудовская лига лучше, чем МЛС. Меня критиковали за то, что я перешел в лигу Саудовской Аравии, но что теперь произошло? Я открыл путь в Саудовскую Аравию, и теперь все игроки едут сюда. Через год эта лига обгонит Турцию или Нидерланды», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

Отметим, ранее экс-форвард «ПСЖ» Лионель Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Роналду с января выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В прошедшем сезоне 38-летний португалец провел 19 матчей за команду, забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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