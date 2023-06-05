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Зарубежные

Сегодня, 10:37

Роналду может продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе», сообщает журналист Герардо Веласкес.

По информации источника, клуб постарается подписать форварда, если вингер Карлос Вела покинет команду.

Ранее Роналду заявил, что остается в саудовском клубе на следующий сезон.

38-летний португальский форвард перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года.

Оклад Роналду в саудовской команде составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 19 матчей за «Аль-Наср», забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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