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Сегодня, 13:44

Роналду может вернуться в Мадрид и стать послом «Реала»

Виктория Кравченко
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду намерен покинуть клуб и вернуться в Мадрид, сообщает El Nacional.

По данным издания, у Роналду возникли трудности в адаптации к новой стране и культуре Саудовской Аравии. Кроме того, он не знает языка. Роналду намерен вернуться в город, в котором провел 9 лет, выступая за «Реал».

Также сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес готов предложить Роналду вернуться в клуб в качестве посла или предложить португальцу пост в спортивном руководстве команды.

Криштиану стал игроком «Аль-Насра» в начале этого года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

38-летний игрок в этом сезоне провел 12 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забив 12 голов и сделав 2 ассиста.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Реал
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