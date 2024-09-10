Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:46

Роналду назвал претендентов на «Золотой мяч» в ближайшие годы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, кого считает главными фаворитами на «Золотой мяч» в ближайшие сезоны.

39-летний португалец поделился мнением в разговоре с экс-одноклубником по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом на своем Youtube-канале.

«Мбаппе может выиграть «Золотой мяч» в ближайшие несколько лет. Возможно, еще Холанн и Беллингем. Также Ламин Ямаль», — сказал Роналду.

«Еще Винисиус», — добавил Фердинанд.

Роналду является 5-кратным обладателем «Золотого мяча». По числу наград его опережает только нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, на счету которого рекордные восемь «Золотых мячей».

4 сентября издание France Football опубликовало список 30 претендентов на «Золотой мяч» за сезон-2023/24.

Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Ламин Ямаль
Рио Фердинанд
Эрлин Холанн
Футбол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Звезды КВН выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова
Форвард «Валенсии» Рафа Мир отрицает обвинения в сексуальном насилии
За ночь над девятью регионами РФ уничтожили и перехватили 144 украинских БПЛА
У России отняли победу в Сочи-2014 через десять лет после Олимпийских игр. Что происходит
Прощание с актрисой Мариной Полицеймако пройдет в Театре на Таганке 12 сентября
Стало известно о дорогой недвижимости у арестованного за взятку военкома
Популярное видео
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
Истерика Роналду и уволенный тренер. «Аль-Наср» опять упустил трофей — постарался Малком
Источник: «Аль-Наср» начал переговоры с Роналду о продлении контракта
Роналду не завершит карьеру, пока не исполнит мечту. Неожиданный инсайд о Криштиану
Роналду обратился к португальским болельщикам после вылета с Евро-2024
Криштиану Роналду впервые в карьере не забил за сборную Португалии на крупном турнире
Роналду сообщил, что Евро-2024 станет для него последним в карьере
Материалы сюжета «Золотой мяч» 2024: все номинанты на награды лучшим в сезоне
Месси НЕ выиграет «Золотой мяч»: его и Криштиану нет в топ-30 номинантов. А кто в списке?
Месси и Роналду не вошли в список номинантов на «Золотой мяч» впервые с 2003 года
Винисиус, Мбаппе, Родри и Беллингем номинированы на «Золотой мяч», Месси и Роналду - нет
France Football назвал список номинантов на премию лучшему тренеру-2024
Сегодня
Вчера
Неделя