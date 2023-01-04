Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:42

Роналду не дебютирует за «Аль-Наср» в ближайшее время из-за 2-матчевой дисквалификации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сможет принять участие в ближайших матчах клуба из-за 2-матчевой дисквалификации, сообщает Daily Mail.

Роналду не сможет принять участие в матчах «Аль-Насера» с «Аль-Таи» и «Аль-Шабабом», которые пройдут 5 и 14 января соответственно, из-за дисквалификации. В ноябре Футбольная ассоциация Англии отстранила его на два матча за инцидент, произошедший в апреле. Тогда игрок, выступавший за «Манчестер Юнайтед», разбил телефон мальчику с аутизмом.

37-летний португалец не успел отбыть наказание, поскольку решение о нем было принято на следующий день после расторжения контракта с «МЮ». Согласно регламенту ФИФА, игроки, которые не отбыли до конца дисквалификации в прошлых лигах, должны пропустить первые матчи в новом чемпионате.

Таким образом, Роналду сможет сыграть за «Аль-Наср» не раньше 21 января. Тогда команда встретится с «Аль-Иттифаком».

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря, соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11598975/Cristiano-Ronaldo-BANNED-making-debut-tomorrow-Saudi-Al-Nassr.html
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин сделал дубль и стал еще ближе к Гретцки. Но двухметровый американец затмил нашу звезду
Футболистов сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным
Глава СНБО пригрозил Шольцу войной в Германии
В США признали успехи ВС России на артемовском направлении
Западные СМИ назвали ужасающим российский фрегат с «Цирконами»
Ракетный удар нанесен по военной базе США в Сирии
Материалы сюжета: Криштиану Роналду в Саудовской Аравии: новый поворот
Окружение Роналду советовало ему остаться в «МЮ» и принять свою роль при тен Хаге
Президент «Аль-Нарса» — о контракте Роналду: «Он выходит за футбольные рамки»
Главный тренер «Ньюкасла» исключил возможность перехода Криштиану Роналду в его клуб
Ротен похвалил Роналду за переход в «Аль-Наср»
Роналду заявил, что хочет помочь в развитии женского футбола
Роналду поделился впечатлениями от фанатов «Аль-Насра»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ференцварош» Черчесова подпишет двух новичков