Роналду не попал в символическую сборную 2023 года по версии IFFHS

Сегодня, 18:21
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную лучших игроков 2023 года.
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в список. В нынешнем сезоне 38-летний форвард провел за саудовский клуб 25 матчей, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач.
Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 54 мяча. По этому показателю он обошел Харри Кейна и Килиана Мбаппе, у которых по 52 гола.
Больше всех в символическую сборную попали представители «Манчестер Сити» (5 игроков) и «Баварии» (3 игрока).
Символическая сборная 2023 года по версии IFFHS:
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).
Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Альфонсо Дэвис, Ким Мин Джэ (оба — «Бавария»).
Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Кевин Де Брейне, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Лионель Месси («Интер Майами»).
Нападающие: Эрлин Холанн («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
serkonol
не смущает, что отсутствует ван дейк и присутствует месси?
05.01.2024
serkonol
всегда симпатизировал кришу, но в данном случае Международная федерация футбольной истории и статистики права. но у меня два вопроса - почему отсутствует ван дейк и присутствует месси.
05.01.2024
serkonol
полнейшая глупость!!! в символической сборной отсутствует ван дейк и присутствует месии. Международная федерация футбольной истории и статистики жги дальше, ну очень глупо и смешно)))
05.01.2024
butailuk
ну все же места нападающих заняты не менее достойными,сейчас все же справедливо
05.01.2024
Marty Friedman
ваше мнение очень важно
05.01.2024
Viktor Pantyukhov
бред, какая бы арабская слабая не была, но он все равно забил больше всех за календарный год
05.01.2024
andy1962
как Роналду даже чисто теоретически может попасть, если он играет в десятисортной арабской лиге?
05.01.2024
Gordon
Полузащита и нападение по делу. А остальное - мягко говоря, странно.
05.01.2024
oleg.bob
Ну и правильно! Месси там тоже делать нечего! Их время прошло!
05.01.2024