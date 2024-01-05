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Сегодня, 18:21

Роналду не попал в символическую сборную 2023 года по версии IFFHS

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную лучших игроков 2023 года.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в список. В нынешнем сезоне 38-летний форвард провел за саудовский клуб 25 матчей, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач.

Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 54 мяча. По этому показателю он обошел Харри Кейна и Килиана Мбаппе, у которых по 52 гола.

Больше всех в символическую сборную попали представители «Манчестер Сити» (5 игроков) и «Баварии» (3 игрока).

Символическая сборная 2023 года по версии IFFHS:

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Альфонсо Дэвис, Ким Мин Джэ (оба — «Бавария»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Кевин Де Брейне, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Лионель Месси («Интер Майами»).

Нападающие: Эрлин Холанн («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Гарри Кейн
Джуд Беллингем
Кевин де Брейне
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
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  • serkonol

    не смущает, что отсутствует ван дейк и присутствует месси?

    05.01.2024

  • serkonol

    всегда симпатизировал кришу, но в данном случае Международная федерация футбольной истории и статистики права. но у меня два вопроса - почему отсутствует ван дейк и присутствует месси.

    05.01.2024

  • serkonol

    полнейшая глупость!!! в символической сборной отсутствует ван дейк и присутствует месии. Международная федерация футбольной истории и статистики жги дальше, ну очень глупо и смешно)))

    05.01.2024

  • butailuk

    ну все же места нападающих заняты не менее достойными,сейчас все же справедливо

    05.01.2024

  • Marty Friedman

    ваше мнение очень важно

    05.01.2024

  • Viktor Pantyukhov

    бред, какая бы арабская слабая не была, но он все равно забил больше всех за календарный год

    05.01.2024

  • andy1962

    как Роналду даже чисто теоретически может попасть, если он играет в десятисортной арабской лиге?

    05.01.2024

  • Gordon

    Полузащита и нападение по делу. А остальное - мягко говоря, странно.

    05.01.2024

  • oleg.bob

    Ну и правильно! Месси там тоже делать нечего! Их время прошло!

    05.01.2024

    • Лесовой успешно прошел медобследование в хайфском «Маккаби»