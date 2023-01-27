Роналду не забил ни одного гола в первых двух официальных матчах за «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не забил ни одного гола за два первых официальных матча за саудовский клуб.

В воскресенье, 22 января, «Аль-Наср» выиграл у «Аль-Иттифака» (1:0) в матче чемпионата Саудовской Аравии. Автором победного мяча стал бразильский полузащитник Андерсон Талиска.

В четверг, 26 января, «Аль-Наср» проиграл «Аль-Иттихаду» (1:3) в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии. Единственный гол вновь забил Талиска.

До официального дебюта он в товарищеском матче против «ПСЖ» Роналду оформил дубль. 37-летний португалец забил за сборную звезд Эр-Рияда и был признан лучшим игроком встречи.

Португальский форвард перешел в «Аль-Наср» в начале этого года. Он подписал контракт до лета 2025 года.