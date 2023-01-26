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Сегодня, 10:15

Роналду опубликовал пост перед матчем «Аль-Насра» в полуфинале Кубка Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Кубка Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом».

«С нетерпением жду большой игры! Вперед, команда!» — написал футболист в своих соцсетях.

Встреча команд пройдет сегодня, 26 января, начало — в 21.00 мск. В случае победы команда Роналду сыграет с победителем пары «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха».

37-летний португалец стал футболистом «Аль-Насра» в конце 2022 года. Ранее он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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