Роналду — Пепе: «Ты уникален, мой брат. Спасибо тебе за все»

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал решение защитника Пепе завершить игровую карьеру.

«Не хватает слов, чтобы выразить то, как много ты для меня значишь, мой друг. Мы выиграли все, что можно было выиграть на поле, но величайшее достижение — это дружба и уважение, которые я испытываю к тебе. Ты уникален, мой брат. Спасибо тебе за все», — написал Роналду соцсетях.

8 августа Пепе объявил об окончании игровой карьеры в возрасте 41 года. За свою карьеру футболист выступал за «Маритиму», «Порту», «Реал» и «Бешикташ». В составе «Порту» защитник стал четырехкратным чемпионом Португалии, 5 раз выиграл Кубок и 3 раза — Суперкубок страны. Вместе с «Реалом» Пепе трижды выиграл чемпионат Испании, трижды взял Лигу чемпионов и по 2 раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании.