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Сегодня, 13:56

Роналду получит 200 миллионов евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030

Виктория Кравченко
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду получит 200 миллионов евро, если станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030, утверждает AFP со ссылкой на свой источник.

37-летний Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт до лета 2025 года с зарплатой 200 миллионов евро в год.

22 ноября форвард покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В нем игрок раскритиковал главного тренера Эрика тен Хага и руководство клуба.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Роналду в 20 миллионов евро.

Криштиану Роналду
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