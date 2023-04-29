Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» над «Аль-Раедом»

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над «Аль-Раедом» (4:0) в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В прошедшей встрече Роналду отметился забитым голом и прервал свою 3-матчевую безголевую серию.

«Классная победа. Парни — молодцы. Отдельная благодарность нашим болельщикам, они как всегда были невероятны», — написал форвард в соцсетях.

«Аль-Наср» идет на 2-й строчке в турнирной таблице, набрав 56 очков. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихад» 3 очка, но у команды еще игра в запасе.