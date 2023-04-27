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Форвард «Аль Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях прокомментировал вылет команды из Кубка Саудовской Аравии проиграв в полуфинале «Аль-Вахде» (0:1).
В январе «Аль-Наср» вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв «Аль-Иттихаду» в полуфинале (1:3).
«Мы продолжаем бороться и упорно трудимся, готовясь к следующим матчам», — написал Роналду.
В этом сезоне «Аль-Наср» не завоевал ни одного трофея. За 6 туров до конца отстает на 3 очка от лидера турнирной таблицы «Аль-Иттихада».